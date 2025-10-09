Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, 8 Ekim 2025 günü gerçekleştirdikleri geniş çaplı operasyonla kent genelinde aranan 30 kişiyi gözaltına aldı. Operasyon, saat 06.00 ile 18.00 saatleri arasında, 32 polis ekibi ve 85 personelin katılımıyla eş zamanlı olarak yürütüldü.

Operasyonun detaylarına göre, 10–20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi, 5–10 yıl arasında ceza hükmü olan 1 kişi ve 0–5 yıl cezasıyla aranan 9 kişi ile birlikte, ifade vermesi gereken 18 kişi yakalandı. Gözaltına alınan toplam 30 şüpheliden 12’si tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Diğer şahısların işlemleri ise adli süreç kapsamında devam ediyor.

Emniyet yetkilileri, bu tür operasyonların suçla mücadele açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekti. Vatandaşların güvenliğinin sağlanması, bölgede huzurun korunması adına benzer çalışmaların sürekli ve kesintisiz şekilde yürütüleceği bildirildi. Ayrıca, kamuoyunun desteği ve çevresel farkındalığın artırılması ile suçun azaltılmasının hedeflendiği ifade edildi.

Kahramanmaraş’ta yürütülen bu operasyon, güvenlik güçlerinin aranan şahısları yakalamak ve suç ortamını daraltmak konusundaki kararlılığını bir kez daha gösterdi.