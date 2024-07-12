Büyükşehir Belediyesi ve AKBEL A.Ş. iş birliğiyle saha personellerine yönelik yangın söndürme ve kurtarma eğitimi düzenlendi. Yangına müdahale yöntemleri ve yangın esnasında tahliye konusunda verilen teorik bilgilerin ardından yangın tatbikatı da gerçekleştirildi.

Personelin bilgi ve becerilerini artırarak hizmet kalitesini daha da üst seviyeye çıkarmak için faaliyetlerini sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, AKBEL A.Ş. iş birliğiyle saha personellerine yönelik yangın söndürme ve kurtarma eğitimi düzenledi. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı merkez şantiye alanında düzenlenen eğitimde, yangına müdahale yöntemleri ve yangın esnasında tahliye konusunda verilen teorik bilgilerin ardından yangın tatbikatı da gerçekleştirildi. Senaryo gereği bina içerisinde meydana gelen yangına Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesince hızlı ve etkin bir şekilde müdahale edilirken, dumandan etkilenerek bayılan vatandaş da hızlı bir şekilde binadan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, personelin bilgi ve becerileriyle doğru orantılı olarak hizmetin niteliğinin de artırılması noktasında eğitimlerin devam edeceği belirtildi.