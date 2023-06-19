Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, bir yandan şehrin tekrar ayağa kaldırılması noktasında tüm alanlarda faaliyetlerini sürdürürken bir yandan da psiko-sosyal destek seminerlerini vatandaşlarla buluşturmaya devam ediyor. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün de destekleriyle düzenlenen Afet Sonrası Psiko-Sosyal Destek Seminerleri kapsamında 20 Haziran Salı günü Sosyolog – Yazar Fatma Katırcıoğlu’nun katılımıyla ‘Yazarak İyileşmek’ konulu eğitim semineri gerçekleştirilecek. Büyükşehir Belediyesi’nin Instagram hesabından canlı yayınlanacak seminer, saat 20.30’da başlayacak. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek seminere tüm vatandaşların davetli olduğu belirtildi.