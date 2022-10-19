Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezinin yanı sıra ilçelerde ve kırsal mahallelerde yatırımlarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekiplerin yeni çalışma noktası Andırın ilçesinde bulunan Rıfatiye Mahallesi oldu. Mahalle içerisinde bulunan ve uzun yıllardır hizmet verdiği için kullanılamaz hale gelen harabe köprü yıkarak yerine kutu menfezlerle daha dayanıklı ve kullanışlı köprü inşa edildi. Ayrıca ekipler mahallede gerçekleştirdiği altyapı yenileme çalışmalarını da tamamladı. Deforme olmuş hatlar baştan uca yenilendi.

Gökgedik’in Ulaşım Konforu Artırılıyor

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekiplerin Andırın’da diğer bir çalışma noktası ise Gökgedik Mahallesi oldu. Mahalle içerisinde ulaşımı sağlayan ve stabilize (toprak) olduğu için ulaşım konforunu olumsuz etkileyen ana arter kilit parke uygulamalarıyla yenileniyor. Çalışmalarla Gökgedik Mahallesi’ne toplamda 10 bin metrekare kilit parke ve bordür kazandırılacak.

Muhtar Demirdelen’den Hizmet Teşekkürü

Çalışmalardan duyduğu memnuniyeti belirten Rıfatiye Mahalle Muhtarı Fehmi Demirdelen, “Mahallemizdeki okulumuza ulaşım sağlayan yol üzerinde bulunan köprümüz 20 yıldır aktif olarak kullanılıyordu. Özellikle okul servislerinin sıkça kullandığı bu köprü ulaşımda sorun oluşturuyordu. Durumu Hayrettin Güngör Başkanımıza arz ettik. Büyükşehir Belediyesi ekipleri de eski köprüyü yıkarak yerine daha sağlam ve kullanışlı bir köprü inşa etti. Ayrıca mahallemizde deforme olan altyapı hatları da Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilendi. Mahallemize kazandırdıklarından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hayrettin Güngör’e teşekkür ediyorum” ifadelerini kaydetti.