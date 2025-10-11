Şehir merkezi, ilçe ve kırsal mahallelerde hayata geçirilen yol iyileştirme ve bakım projeleriyle vatandaşların daha güvenli, konforlu ve kesintisiz bir ulaşım deneyimi yaşaması amaçlanıyor.

Bu kapsamda Yol Yapım, Bakım ve Onarım Daire Başkanlığınca Çağlayancerit kırsalında önemli bir ulaşım ağı niteliği taşıyan 2,5 kilometrelik Aksu - Düzbağ yolu sıcak asfaltla yenileniyor.

Bölgedeki mahallelerin sosyal ve ekonomik hayatını doğrudan etkileyen grup yolunun yenilenmesiyle vatandaşlar günlük ulaşımda daha rahat ve hızlı seyahat imkânına kavuşacak.

Aksu Mahalle Muhtarı İlyas Kızılseki, “Burası Aksu’dan Helete’ye bağlanan yol. Yolumuz çok kötü durumdaydı. Bu durumu Fırat Görgel Başkanımıza ilettik ve kısa süre içerisinde bu talebimiz karşılandı. Hizmetlerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Fırat Görgel’e teşekkür ediyorum” diye konuştu.