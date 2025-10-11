Kentin seçkin mekânlarından birinde düzenlenen yemekli etkinlikte, dernek üyeleri bir araya gelerek hem hasret giderdi hem de yeni dönem projeleri hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Samimi sohbetlerin, gülümsemelerin ve dostluğun hâkim olduğu gecede, yeni sezona dair umut dolu mesajlar verildi.

Türk Anneler Derneği Kahramanmaraş Şubesi üyeleri, dayanışma ve üretkenliği artıracak projelerle sosyal sorumluluk çalışmalarına hız kesmeden devam edeceklerini ifade etti.

Katılımcılar, “Yeni sezon, yeni heyecan” diyerek birlik ve beraberliğin en güzel örneklerinden birini sergiledi.