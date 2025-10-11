Onikişubat Belediyesi öncülüğünde, Kahramanmaraş Esnaf ve Sanatkârlar Odası ile Terziler ve Konfeksiyoncular Odası’nın destekleriyle düzenlenen fuar, kentte adeta festival havası oluşturdu.

Fuarın açılışından itibaren vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştıklarını belirten yetkililer, organizasyona gösterilen ilgiden büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti.

On gün sürecek fuar boyunca, her gün farklı yerel sanatçılar sahne alacak. Ziyaretçiler, konserlerin yanı sıra çeşitli çocuk etkinlikleri, oyun alanları ve tanıtım stantlarıyla keyifli vakit geçirme imkânı bulacak.

Katılımcıların tamamının yerel esnaftan oluştuğunu belirten organizasyon komitesi, vatandaşlara alışverişlerini yerel işletmelerden yapma çağrısında bulundu.