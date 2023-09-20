Özellikle 6 Şubat depremlerinden sonra şehirde artış gösteren ve vatandaşların duygularını istismar edip dilencilik yaparak haksız kazanç sağlayan, bu işi ticari meslek haline dönüştüren şahıslara yönelik denetimler aralıksız devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, Emniyet Müdürlüğü’yle koordineli bir şekilde dilencilere karşı denetimlerini sürdürüyor. Dilencilik yapan şahıslar hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun ilgili maddesi uyarınca idari para cezası uygulanırken; dilenmek suretiyle elde ettikleri paralara da el konularak kamuya aktarılıyor. Ayrıca küçük yaşta dilendirilen çocuklar Emniyet Müdürlüğü’nün ilgili birimlerine teslim ediliyor.

Vatandaşlar Duygu İstismarcılarına Karşı Uyarıldı

Konuyla ilgili Zabıta Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada; dilencilik faaliyetleriyle vatandaşların saf duygularının istismar edildiği, kolay yoldan para kazanıldığı ve bu kişilerce bu işin meslek haline getirildiği, ayrıca şehrin ana arterlerinde bulunan ışıklı kavşaklarda trafik güvenliğinin tehlikeye atıldığı belirtilerek bu durumun önüne geçilmesi için çok sıkı denetimlerin yapıldığı ve vatandaşların bu hususta daha dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı.

