Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde vatandaşlara daha güvenli, konforlu ve kesintisiz ulaşım sağlamak amacıyla yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda yürütülen altyapı çalışmaları, kentin kırsal mahallelerinde de yoğun şekilde devam ediyor.

Kuzey İlçeler Dairesi Başkanlığı koordinesinde çalışmaların sürdüğü adreslerden biri de Ekinözü ilçesine bağlı Demirlik Mahallesi oldu. Mahallenin Hamdiler mevkiine ulaşımı sağlayan stabilize yol, uzun süredir bölge halkı için ulaşımda büyük zorluklara neden oluyordu.

Büyükşehir Belediyesi, Ekinözü’nün kırsal mahallelerinden Demirlik’e bağlı Hamdiler mevkiine ulaşım sağlayan stabilize yolda 8 bin metrekarelik alanda gerçekleştirilen kilit parke kaplama uygulaması ile hem daha güvenli hem de daha konforlu bir ulaşım imkânı sağlıyor.

Demirlik Mahalle Muhtarı Murat Soğan, yapılan çalışmanın bölge halkı için büyük bir ihtiyaç ve büyük bir önem taşıdığını vurgulayarak, “Yıllardır beklediğimiz hizmet nihayet geldi. Emeği geçen herkese ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Fırat Görgel’e teşekkür ediyoruz,” ifadelerini kullandı.