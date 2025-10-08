Kahramanmaraş’ta 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve “asrın felaketi” olarak hafızalara kazınan depremin ardından yeniden ayağa kaldırılan Ebrar Sitesi bölgesi, şehrin toparlanma sürecinde simge bir alan haline geldi. Deprem sonrası başlatılan hızlı ve kapsamlı yeniden inşa çalışmaları tamamlanarak hak sahiplerine ev ve iş yerleri teslim edildi. Yeni yapılan binalar sadece konut değil, aynı zamanda ekonomik hayatın da yeniden canlandığı alanlar haline geldi.

Bu kapsamda Ebrar Sitesi’nde açılan ilk iş yerlerinden biri, Kahramanmaraş’ın ünlü biberini markalaştıran Marbi Biber oldu. Depremde iş yerini kaybeden ve yeniden toparlanarak üretime kaldığı yerden devam eden Marbi, açtığı yeni mağazasında sadece acı biber değil, aynı zamanda Kahramanmaraş’a özgü tarhana, baharat ve doğal ürünleri de tüketicilere sunuyor.

Marbi Biber Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Gödeoğlu yaptığı açıklamada, bu yeni adımın yalnızca ticari bir faaliyet olmadığını, aynı zamanda Kahramanmaraş’ın direniş ve dayanışma ruhunun bir göstergesi olduğunu vurguladı. Yeni açılan iş yerinin kısa sürede bölge halkının ilgisini çektiği, Kahramanmaraş’ın simgesi haline gelen acı biber ürünlerinin yanı sıra tarhana, baharat ve doğal gıda çeşitlerinin de satışa sunulduğu belirtildi.

Gödeoğlu “Depremde yitirdiğimiz her şeyin ardından yeniden ayağa kalkmak kolay olmadı. Ancak Kahramanmaraş’ın üretim ruhu, azmi ve birlik duygusu bizi bugünlere getirdi. Marbi olarak sadece biberimizi değil, şehrimizin tüm yöresel değerlerini Türkiye’ye ve dünyaya tanıtmaya devam edeceğiz.” dedi.

Gödeoğlu desteklerinden dolayı yetkililere ve Kahramanmaraş halkına teşekkür ederek, Ebrar Sitesi bölgesinin artık yeniden yaşamın merkezi haline geldiğini ifade etti.