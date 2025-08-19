Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde yürüttüğü hizmet seferberliğiyle vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya devam ediyor.

Bu kapsamda, çalışma gerçekleştirilen adreslerden biri de Elbistan’ın kırsal mahallelerinden Alembey oldu.

Mahalleye hizmet veren Merhum Hanifi Kılıç Taziye Evi çevresinde önemli bir üstyapı imalatı başlatıldı.

Kuzey İlçeler Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalarla, mahalle halkına hizmet veren sosyal tesisin çevresi yaklaşık 3 bin metrekare kilit parke ile kaplanıyor.

Gerçekleştirilen çalışmalarla sosyal tesisin ulaşılabilirliği artırılırken çevre düzenlemeleriyle de tesis modern bir görünüme kavuşturuluyor.

Zemin bozulmaları ve ulaşım zorluklarının önüne geçilmesi hedeflenen proje sayesinde, taziye ziyaretine gelen vatandaşlar için daha elverişli bir ortam oluşturuluyor.