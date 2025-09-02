Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde sürdürdüğü ulaşım yatırımlarını kırsal mahallelere kadar ulaştırmaya devam ediyor.

Bu kapsamda, Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen çalışmalarla Göksun’un kırsal mahallelerinden Kınıkkoz grup yolunda Çardak karayolundan başlayarak yaklaşık 5 kilometrelik yol, sıcak asfalt ile buluşturuluyor.

Toplamda 12 Milyon TL’lik yatırımla hayata geçirilen proje sayesinde, özellikle Elmalı, Ahmetcik, Kızılöz, Yeşilköy ve Kınıkkoz mahalleleri ile birlikte 10 mezra ve yayla yolunda ulaşım güvenliği artırılmış olacak.

Ahmetcik Mahalle Muhtarı Tuncay Torun, sıcak asfalt ile buluşan yol sayesinde sürüş güvenliğinin arttırdığını ifade ederek “Mahallemize yapmış olduğu hizmetlerden dolayı Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fırat Görgel’e şahsım ve mahallem adına teşekkür ederim” dedi.