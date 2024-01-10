Büyükşehir Belediyesi, Göksun’un yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrası yerleşim yerlerini ulaşıma açık tutmak için teyakkuz halinde. Yoğun bir şekilde sürdürülen çalışmalarla bölgede arterler ulaşıma açık tutuluyor.

Kış şartlarıyla mücadele kapsamında tüm araç ve ekipmanıyla sahada olan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kar yağışının meydana geldiği anda müdahale ederek arterleri ulaşıma açık tutuyor. Göksun’un yüksek kesimlerinde etkisini artıran kar yağışı sonrası meydana gelebilecek aksamalara mahal vermek istemeyen ekipler teyakkuza geçti. Yoğun kar yağışı sonrası Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler Göksun’da birçok kırsal mahalleye ulaşım sağlayan Soğukpınar grup yolunda derhal kar küreme çalışmalarına başladı. Ekiplerin hızlı ve etkin müdahalesiyle kar yağışı sonrası oluşabilecek aksamaların önüne geçilerek yerleşim yerleri ulaşıma açık tutuldu. Bölgede ulaşıma kapalı arterin bulunmadığı belirtildi. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada; kış şartlarıyla mücadele kapsamında taleplerin 112 Acil Çağrı Merkezi ve Alo 153 üzerinden Afet Koordinasyon Merkezi’ne ulaştırılabileceği belirtildi.