Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla hizmetlerini hayata geçirmeye devam ediyor. Her zaman özel gereksinimli vatandaşların ve yaşlıların yanında olan Büyükşehir Belediyesi, “Dünya Ruh Sağlığı Günü” kapsamında anlamlı bir etkinliğe daha imza attı. Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü ile Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte Necip Fazıl Şehir Hastanesi Şirikçioğlu Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezi danışanlarına yönelik Menzelet Mesire Alanı’nda piknik ve tekne turu düzenlendi. Renkli anlara sahne olan etkinlikte gönüllerince eğlenen katılımcılar, etkinlikten duyduğu memnuniyeti belirterek Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve programda emeği geçen herkese teşekkür etti.