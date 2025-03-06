Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleştirilen denetimler, şehir genelinde çevre temizliğini sağlamak adına büyük önem taşıyor.

Zabıta Dairesi Başkanlığı ile Çevre Koruma ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı ekiplerince yürütülen denetimlerde, Hafriyat Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden hafriyat taşıyan araçların izin belgeleri, atık taşıma ve kabul belgeleri detaylı şekilde inceleniyor.

Yetkisiz ve usule aykırı taşımacılık faaliyetlerine karşı caydırıcı önlemler alınarak, kurallara uymayanlara gerekli yaptırımlar uygulanıyor.

Denetimler sayesinde, hafriyat toprağı ve inşaat yıkıntı atıklarının rastgele dökülmesi ve çevre kirliliğine neden olması engelleniyor.

Bu sayede Kahramanmaraş’ın doğal güzellikleri korunarak, vatandaşlara daha sağlıklı ve temiz bir yaşam alanı sunuluyor.

Büyükşehir Belediyesi, sürdürülebilir çevre politikaları doğrultusunda gerçekleştirdiği bu tür denetimlerle hem doğal alanların korunmasını sağlıyor hem de gelecek nesillere daha yaşanabilir bir Kahramanmaraş bırakma hedefini kararlılıkla sürdürüyor.