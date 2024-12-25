Hizmet kalitesini arttırma ve personelin bilgi ile becerilerini geliştirme amacıyla çalışmalarına devam eden Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, personeline yönelik önemli bir adım attı. Bu kapsamda, belediye personeline iş sağlığı ve güvenliği semineri düzenlendi. Seminer, Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Uzman İş Sağlığı ve Güvenliği Danışmanı Onur Erdi tarafından verilen seminerde personellere; çalışma mevzuatı, çalışanların yasal hak ve sorumlulukları, temel iş sağlığı ve güvenliği, meslek hastalıklarının sebepleri ve korunma yolları, ilk yardım, kişisel koruyucu donanım kullanımı, güvenlik ve sağlık işaretleri gibi pek çok konuda çok yönlü bilgiler sunuldu. Seminerde yer alan personeller, konuların önemine vurgu yaparak aldıkları bilginin iş yeri uygulamalarında son derece faydalı olacağını ifade etti.

Hizmet Kalitesi Geliştirilerek Sürdürülüyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, iş sağlığı ve güvenliği konusunda farkındalığı arttırmak için bu tür etkinliklerin devam edeceği belirtildi. “Personelimizin sağlığı ve güvenliği bizim önceliğimiz. Bu gibi eğitimlerle hem bireysel hem de kurumsal gelişimi desteklemeye devam edeceğiz” ifadeleri kullanıldı. Bu seminer, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin hizmet kalitesini sürdürme ve geliştirme yolunda attığı önemli adımlardan biri olarak dikkat çekiyor.