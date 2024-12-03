Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir estetiğini koruma ve vatandaşlara daha temiz, yaşanabilir bir çevre sunma amacıyla çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda, Çevre Koruma ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen temizlik çalışmaları, özellikle Tarihi Kapalı Çarşı ve çevresinde yoğunlaştırıldı. 6 araç ve 19 personelin katılımıyla Kapalı Çarşı, Atatürk Meydanı ve Demokrasi Meydanı köpüklü suyla yıkayarak kapsamlı bir temizlik gerçekleştirildi.

Vatandaşlara Daha Temiz Bir Çevre Sunmayı Hedefliyoruz

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, bu tür çalışmaların kentin genelinde sürdürüleceği ve temizliğin yanı sıra estetik bir şehir görünümü oluşturulmasının hedeflendiği belirtildi. Açıklamada, “Kahramanmaraş’ın tarihi ve kültürel dokusunu koruyarak vatandaşlarımıza daha temiz ve düzenli bir çevre sunma hedefiyle temizlik çalışmalarımıza devam ediyoruz. Özellikle Tarihi Kapalı Çarşı, Atatürk Meydanı ve Demokrasi Meydanı gibi şehrimizin simge noktalarında yürüttüğümüz detaylı temizlik faaliyetleriyle halkımızın daha sağlıklı bir ortamda yaşamalarını amaçlıyoruz” ifadelerine yer verildi. Ayrıca bu tür temizlik çalışmalarının sadece kentin merkeziyle sınırlı kalmayacağı, tüm ilçelerde ve mahallelerde planlı şekilde devam edeceğini vurgulandı.