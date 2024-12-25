Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde çevre ve görüntü kirliliğini önleyerek kent estetiğini sağlamaya yönelik çalışmalara ara vermeden devam ediyor. Şehrin ana arterlerinde gerçekleştirilen kapsamlı temizlik uygulamaları ile daha temiz ve düzenli bir çevre hedefleniyor. Çevre Koruma ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Şube Müdürlüğü ekipleri; Adana Yolu, Gaziantep Yolu ve Kayseri Yolu gibi şehrin önemli bağlantı noktalarında yoğun temizlik çalışmaları gerçekleştiriyor. Bu kapsamda yol kenarlarında biriken atıklar temizlenirken, kanalların tesviyesi ve temizlenmesi de yapılarak altyapının sağlıklı şekilde işleyişi sağlanıyor.

Sıfır Atık ve Çevre Koruma Hedefi

Şehirdeki temizlik çalışmaları, Büyükşehir Belediyesinin sıfır atık vizyonu çerçevesinde sürdürülüyor. Çevre Koruma ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı, hem şehir sakinlerinin yaşam kalitesini artırmayı hem de çevresel sürdürebilirliği sağlamayı amaçlıyor. Bu kapsamda, ana yollar dışında da mahallelerde ve yeşil alanlarda temizlik faaliyetleri kesintisiz devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamlı çevre temizliği ve kent estetiği çalışmalarıyla yaşayan bir şehir yaratma hedefini kararlı bir şekilde sürdürmeye devam ediyor.