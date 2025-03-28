Sınav haftasında öğrencilerin yanında olmayı amaçlayan Büyükşehir ekipleri, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü’nde öğrencilere çeşitli ikramların yer aldığı hediye paketleri takdim etti.

Kız ve erkek öğrenci yurtlarında yapılan hediye dağıtımı, gençler tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı.

Gençlerin yoğun sınav dönemlerinde motivasyonlarını artırmayı hedefleyen bu anlamlı destek, öğrenciler tarafından takdir topladı.

Başkan Görgel’in öğrencilere özel gönderdiği mesaj da gençler için moral kaynağı oldu.

KSÜ Tıp Fakültesi öğrencisi Eren Utku Çelik, “Başkanımıza ikramları için teşekkür ediyorum. Sınav haftamızda bizleri düşünmüş olması çok güzel” sözleriyle memnuniyetini dile getirirken, Şanlıurfa’dan Kahramanmaraş’a gelerek Yazılım Mühendisliği eğitimi alan Enes Birden, “Sınav haftasında böyle bir destek almak bizi çok mutlu etti.

Gençlerin yanında olan bir başkan görmek çok kıymetli” dedi. Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencisi Muhammed Buğra Özsoy ise, “Yoğun bir haftadayız, bu süreçte başkanımızın desteği çok iyi geldi. Kendisine teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Dağıtılan hediye paketlerinden memnuniyetini dile getiren bir diğer öğrenci Özge Selvi de, “Yurda geldiğimde böyle bir sürprizle karşılaşmak beni çok mutlu etti. Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.