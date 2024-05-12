Sosyal belediyecilik çerçevesinde farklı yaş gruplarına yönelik faaliyetlerini sürdüren ve daima vatandaşların yanında olan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Anneler Günü’nü de unutmadı. Meslek Edindirme Kursları’nda yüzlerce kişiye onlarca farklı atölyede eğitimler veren Büyükşehir Belediyesi, Anneler Günü dolayısıyla Piazza AVM’de Ebru Sanatı Tekniği ve Seramik Boyama atölyeleri düzenledi. Toplam 4 saat süren atölyeye yüzlerce kadın katılım sağladı. Büyükşehir Belediyesinin Anneler Günü dolayısıyla düzenlediği etkinliğin çok anlamlı olduğunu ve verimli geçtiğini belirten kadınlar, etkinlik için Başkan Fırat Görgel’e ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

“Anneler Günü’nde Anlamlı Etkinlik”

Fatma Şan, “Büyükşehir Belediyemizin Anneler Günü’nde böyle bir etkinlik düzenlemesine çok sevindik. Annelere vermiş olduğu değerden dolayı Fırat Görgel Başkanımıza teşekkür ediyor, bu tür etkinliklerin devamını bekliyoruz” diye konuştu. Sevgi Gerektuna ise, “Ev hanımıyım. 2 çocuk annesiyim. Anneler Günü dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi harika bir etkinlik düzenlemiş. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi. Zehra Yıldız da etkinlikten duyduğu memnuniyeti belirterek Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.