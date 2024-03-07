Şehrin tarihi ve turistik mekânlarının, geleneksel el sanatlarının ve kültürünün tanıtımı noktasında Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan Dijital Kültür ve Turizm Envanteri’nin tanıtım toplantısı gerçekleştirilecek. 7 Mart Perşembe günü saat 10.00’da Çamlıca Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilecek lansmana tüm vatandaşlar davet edildi.

Şehrin tarihi ve doğal güzelliklerinin tanıtımı ve turizme kazandırılması noktasında çeşitli projeler hayata geçiren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin oluşturduğu “Dijital Kültür ve Turizm Envanteri” uygulamasının tanıtım toplantısı gerçekleştirilecek. 7 Mart Perşembe günü şehrin yeni gözde turizm mekânı Çamlıca Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilecek lansman saat 10.00’da başlayacak. Hayata geçirilen Dijital Kültür ve Turizm Envanteri uygulamasıyla vatandaşlar; şehir merkezi ve ilçelerdeki tarihi mekânları ve doğa harikası alanları çevrimiçi bir şekilde ziyaret etme, şehrin coğrafi işaretleri ürünleri ve yöresel lezzetleri hakkında bilgi edinme, geleneksel el sanatlarını ve kültürünü daha yakından tanıma imkânı bulacak. Dijital Kültür ve Turizm Envanteri’ne; https://kahramanmaraskulturturizm.com/#/anasayfa internet adresinden, İOS cihazlarda App Store, Android cihazlarda ise Play Store’den ulaşılabiliyor. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, 7 Mart Perşembe günü saat 10.00’da başlayacak lansmana tüm vatandaşların davetli olduğu belirtildi.