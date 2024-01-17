6 Şubat depremlerinin ardından yeni Kahramanmaraş’ın imarı ve inşası noktasında Bakanlıklar, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları iş birliğiyle tüm alanlarda faaliyetlerini sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir içi ulaşımda yaşanan sorunlara, çevre ve iklim değişikliği problemlerine çözüm önerileri geliştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına sunulan ‘Kahramanmaraş Deprem Sonrası Ulaşımı İyileştirme Projesi’ Bakanlık ve Avrupa Birliği Delegasyonu tarafından yapılan incelemelerin ardından uygun görüldü. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca da onaylanan proje, 2024 Yılı Yatırım Programı’na alındı. AB tarafından aday ülkelere sağlanan Erişilebilir ve Kapsayıcı Ulaştırma Eylem Alanı kapsamında başarılı bulunan projeyle Kahramanmaraş’a 15 adet elektrikli otobüs ve 7 adet şarj istasyonu kazandırılacak. Yaklaşık 7,8 Milyon Euro olan proje bütçesinin yüzde 85’i AB hibesi, yüzde 15’i ise Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacak.