Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının manevi atmosferini ve paylaşma kültürünü şehrin dört bir yanına taşımayı sürdürüyor. Geçtiğimiz yıl ilk kez hayata geçirilen ve vatandaşlardan yoğun ilgi gören “İlçemde İftar Var” programı, bu yıl da aynı heyecan ve coşkuyla başladı. Ramazan’ın birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu ilçelerde yaşatmayı hedefleyen programın bu yılki ilk durağı Türkoğlu oldu.

İlçe Spor Salonu’nda düzenlenen iftar organizasyonunda binlerce vatandaş aynı sofrada bir araya gelerek oruçlarını birlikte açtı. Salonu dolduran vatandaşlar, Ramazan’ın bereketini ve kardeşlik iklimini hep birlikte yaşadı. İftar programına AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Tuba Köksal, Türkoğlu Kaymakamı Mustafa Nevzat Mercan, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, AK Parti İl Başkanı Muhammed Burak Gül ve AK Parti Türkoğlu İlçe Başkanı Mehmet Ali Şen de katıldı. Protokol üyeleri, vatandaşlarla aynı sofrayı paylaşarak Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhuna ortak oldu.

İftarın Ötesinde Gönül Buluşması

Geleneksel Ramazan sofralarının samimiyetini ilçelere taşıyan “İlçemde İftar Var” programı, yalnızca bir yemek organizasyonu olmanın ötesinde; komşuluk bağlarının güçlendiği, gönüllerin birleştiği ve kardeşlik duygularının pekiştiği bir buluşma niteliği taşıdı.

Aynı sofrada buluşan her yaştan vatandaş, Ramazan’ın paylaşma kültürünü hep birlikte yaşadı. İftar yemeğinin ardından ise çocuklar için özel etkinlikler düzenlendi. Geleneksel gölge oyunu ve Hacivat-Karagöz gösterileri sahnelendi. Ramazan akşamının neşesini doyasıya yaşayan çocuklar, renkli görüntülere sahne olan programda unutulmaz bir akşam geçirdi.

“İftar Sofrasında Hemşehrilerimizle Buluşmak Mutluluk Verici”

Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Bugün Türkoğlu’nda çok bereketli bir gün geçiriyoruz. İftar öncesinde ilçemize kazandırdığımız toplam 825 Milyon TL’lik alt ve üstyapı yatırımlarımızın toplu açılış törenini gerçekleştirdik. İftarda ise Türkoğlulu hemşehrilerimizle bir aradayız. Burada olmak, hemşehrilerimizle birlikte iftar yapmak, aynı sofrayı paylaşmak çok özel bir duygu. Bugün bizlerle birlikte olan, iftar soframıza eşlik eden tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum” dedi.