Şiir ve edebiyatın başkentinde kültür envanterini zenginleştirmek için faaliyetlerini sürdüren, Yitiksöz, Berdücesi, Evelahir ve Müşterek gibi süreli yayınları şehrin kültür envanterine kazandıran, 2019 yılından itibaren şehir kitaplığına 65 yeni kitap kazandıran ve çalışmalarıyla edebiyat camiasının takdirini gören Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, edebiyat dünyasına bir yeni eser daha kazandırdı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle yapılan çalışmalar neticesinde oluşturulan ‘Kahramanmaraş Masalları’ adlı kitap okurlarla buluştu.

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen tanıtım toplantısında; Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman ile öğretmen ve öğrenciler de yer aldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda çocuklar, okuduğu masal ve hikâyelerle katılımcılardan yoğun alkış aldı.

Tanıtım toplantısının açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, “Çocuklarımızın ilk defa duyduğu masal ve hikâyeleri kitaplaştırdığımız ilk eserimizin tanıtım toplantısı için bir aradayız. Kitapta emeği geçen ve bugün bizleri yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “çok değerli hocalarımızla ortak hazırladığımız masal ve hikâyelerden oluşan yeni kitabımızı sizlerle buluşturuyoruz. Bu kitabın oluşmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” cümlelerini kaydetti.