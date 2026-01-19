Onikişubat, Dulkadiroğlu, Göksun, Çağlayancerit ve Andırın ilçelerinde yoğunlaştırılan çalışmalarla yerleşim yerleri ulaşıma açık tutuluyor.

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, gece gündüz sahada görev alarak kar yağışı ve buzlanmaya karşı mücadele ediyor. Bu kapsamda; Çağlayancerit’in Kale ve Soğukpınar, Göksun’un Küçükçamurlu ve Yoğunoluk, Dulkadiroğlu’nun Ağabeyli ile Andırın’ın Rıfatiye, Çokak, Akifiye ve Çiçekli mahalleleri başta olmak üzere birçok kırsal noktada kar küreme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Zorlu arazi ve hava koşullarına rağmen koordinasyon içinde çalışan ekipler, ana arterler ve bağlantı yollarını açık tutarak sürücülerin güvenli şekilde seyahat etmesini sağlıyor. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, kış şartlarının günlük yaşamı aksatmaması için ekiplerin günün her saati görev başında olduğu vurgulandı. Vatandaşların talep ve ihbarlarını ALO 153 Çağrı Merkezi üzerinden iletebilecekleri hatırlatıldı.