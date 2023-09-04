Şehrin imarı ve inşası noktasında altyapıdan ulaşıma, üstyapıdan temizliğe tüm alanlarda faaliyetlerini sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik çerçevesinde de vatandaşları yalnız bırakmıyor.

İhtiyaç sahibi vatandaşların dermanı olan Büyükşehir Belediyesi, her yıl öğrencilere sağladığı kırtasiye malzemesi desteğini bu yıl da sürdürdü.

İlk ve ortaöğretim birinci sınıf öğrencilerine içerisinde; defterden kaleme, boyadan sözlüğe, cetvelden kalemliğe her türlü kırtasiye malzemesinin bulunduğu eğitim setleri ücretsiz olarak dağıtıldı.

Toplam 3 bin öğrencinin kırtasiye ihtiyaçlarının karşılandığı destek paketleri öğrenciler kadar velilerin de yüzünü güldürdü.

Sağlanan desteklerin çok anlamlı olduğunu belirten veliler, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’e teşekkür etti.