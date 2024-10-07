Büyükşehir Belediyesinin mobil hizmet ekibi, şehrin muhtelif noktalarında deforme olan yürüyüş yolları ve refüjlerde bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor.

Şehrin ulaşım ağını geliştirmek ve güçlendirmek için yatırımlarını kesintisiz sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kurduğu mobil hizmet ekibiyle de şehrin muhtelif noktalarında meydana gelen aksaklıklara anında müdahale ediyor. Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekiplerin çalışma gerçekleştirdiği noktalar arasında; Bahçeci Hoca Bulvarı, Vezir Hoca Bulvarı, Necip Fazıl Şehir Hastanesi, Karacasu Mamaraş Mahallesi, Güzelyurt Mahallesi ve Yamaçtepe Mahallesi yer aldı. Arterler ve orta refüjlerde deforme olduğu için ulaşımda aksamalara neden olan kilit parke, bordür ve bazaltlar yenilenerek yaya trafiğinde konfor ve güvenlik sağlanıyor. Şehir merkezi, ilçe ve kırsal mahalle ayırt etmeksizin vatandaşlardan gelen ulaşım taleplerine anında müdahale eden mobil hizmet ekipleri, vatandaşlara daha konforlu seyahat imkânı sunmak için gece gündüz çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, vatandaşlara daha konforlu seyahat imkânı sunmak için 11 ilçenin tamamında yol bakım, onarım, yenileme ve asfalt uygulamalarının artarak sürdüğü belirtildi.