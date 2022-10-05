Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin ulusal ve uluslararası kuruluşlarla yaptığı iş birliği neticesinde ERASMUS PLUS kapsamında hayata geçirilen ‘Online Öğrenme Yoluyla Mültecilerin Girişimcilik Kapasitesinin Oluşturulması’ projesinin kapanış toplantısı gerçekleştirildi. İtalya’nın Palermo kentinde düzenlenen toplantıda Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yanı sıra proje ortaklarından Sütçü İmam Üniversitesi, Yunanistan, İtalya, Norveç ve Avusturya’dan temsilciler de yer aldı. Toplantıda, proje kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler değerlendirilirken projenin sürdürülebilirliği noktasında istişarelerde bulunuldu ve her bir ortağın bu noktada sorumlulukları belirlendi.

Çalışmalarımız Devam Edecek

Gerçekleştirilen toplantıya ilişkin Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Şehrimizin ekonomik ve sosyal gelişimine katkıda bulunmak, vatandaşlarımızın ve mülteci kardeşlerimizin girişimcilik kapasitesini artırarak iş piyasasına kazandırmak için hayata geçirdiğimiz ‘Online Öğrenme Yoluyla Mültecilerin Girişimcilik Kapasitesinin Oluşturulması’ projesinin kapanış toplantısını gerçekleştirdik. Projenin sürdürülebilirliğinin sağlanması noktasında değerlendirmelerde bulunduk. Ortaklarımızla yaptığımız değerlendirmeler sonucunda oluşturduğumuz program kapsamında çalışmalarımız devam edecek” ifadelerine yer verildi.