Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, yarıyıl tatilinde çocukların keyifli vakit geçirmesi için hazırladığı özel programlarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen ve sunucu Minyatür Murat’ın renkli anlatımıyla zenginleşen etkinlik, çocuklar ve aileler tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. İki seans halinde düzenlenen etkinlikte, çocuklar birbirinden eğlenceli yarışmalara katılarak hem yeteneklerini sergileme hem de yeni arkadaşlıklar kurma şansı buldu. Sunucu Minyatür Murat’ın enerjisi ve interaktif yaklaşımı, çocukların etkinliklere katılımını daha da artırırken, kahkahalar salondan eksik olmadı.

Eğlence ve Dostluk Bir Arada

Çocuklar, hem bireysel hem de grup yarışmalarında performanslarını sergilerken, dostluk ve dayanışma ruhunu pekiştirdiler. Çeşitli oyunlarla dolu program, miniklerin doyasıya eğlenmesini sağladı. Etkinlik alanında aileler de çocuklarının mutluluğuna ortak oldu ve onların eğlenceli anlarını keyifle izledi. Etkinliğin sonunda hem çocuklar hem de ebeveynler salondan memnuniyetle ayrıldı. Ebeveynler, bu tür organizasyonların çocukların sosyal ve kişisel gelişimine katkıda bulunduğunu belirterek Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.