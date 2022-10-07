Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi; resim sergisinden konferansa, tiyatro gösterisinden konsere kadar çeşitli kültür sanat etkinliklerini vatandaşlarla buluşturmaya devam ediyor. Kültür sanat etkinlikleri kapsamında Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan Türk Halk Müziği Korosu, 9 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek konserde sevilen parçaları Kahramanmaraşlılar için seslendirecek. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde Öğr. Gör. Dr. Alper Şakalar şefliğinde gerçekleştirilecek etkinlik saat 20.00’de başlayacak. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, etkinliğe tüm Kahramanmaraşlıların davetli olduğu belirtildi.