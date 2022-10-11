Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Master Planı çerçevesinde tüm ilçelerde yol yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde sürdürülen uygulamalarla Göksun’un 17 mahallesinin yolunda ulaşım standardı artırıldı. Göksun’dan Elbistan’a uzanan 14 kilometre uzunluğundaki Ericek Grup Yolu 800 ton sıcak asfaltla onarıldı. 11 mahallenin kullandığı arterde gerçekleştirilen çalışmalar dolayısıyla Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’e teşekkür eden Kamışcık Mahalle Muhtarı Sefa Gel, bölgeden ulaşım sağlamanın daha güvenli hale geldiğini belirtti.

33 Kilometrelik Arterde Çalışmalar Tamam

Göksun’da çalışmaların tamamlandığı bir diğer arter ise Kaleboynu Grup Yolu oldu. Kazandere, Hoğtaş, Acıelma, Yiricek dâhil olmak üzere 5 kırsal mahallenin kullandığı 33 kilometrelik arterde sathi asfalt uygulamaları tamamlandı. Çalışmanın bölge halkı için önemine değinen Kaleboynu Mahalle Muhtarı Mehmet Yener, “Yol çalışmalarından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör’e ve ekibine sonsuz teşekkürler” ifadelerini kaydetti.

Tarım Ürünlerinin Lojistiği Kolaylaşıyor

İlçenin Tombak Mahallesi de çalışma gerçekleştirilen bir diğer adres oldu. Darlığı sebebiyle ulaşımda aksamalara neden olan 2,5 kilometrelik arterde genişlik 3,5 metreden 7 metreye çıkarılmıştı. Sıcak asfalt çalışmalarının devam ettiği yol; vatandaşlara güvenli ve konforlu bir ulaşım hizmeti sunmasının yanı sıra Kahramanmaraş’ın önemli tarım ürünlerinden Göksun Elması’nın bölgeden sevkiyatını da kolaylaştıracak. Tombak Mahalle Muhtarı Haris Koca yaptığı açıklamada, yapılan hizmetlerin bölgenin ulaşım ihtiyacını uzun vadede karşılayacağının altını çizerek teşekkür etti.