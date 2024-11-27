Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 9’uncusu düzenlenen Uluslararası Kitap Fuarı, ziyaretçi akınıyla devam ediyor.

Kitapseverler, etkinliklerde sadece kitaplara değil, aynı zamanda söyleşiler, imza günleri, atölyeler ve deneyim alanları gibi zengin içeriklere de yoğun ilgi gösteriyor. Açıldığı ilk günden itibaren on binlerce ziyaretçiyi ağırlayan fuar, her yaş grubuna hitap eden etkinlikleriyle dikkat çekiyor.

Yazarların okurlarıyla buluştuğu imza günleri ve söyleşiler fuarın öne çıkan etkinlikleri arasında yer alırken, çocuklar için özel olarak hazırlanan dene-yap atölyeleri ve deneyim alanları da büyük beğeni topluyor.

Katılımcılar, etkinlikler sayesinde hem keyifli vakit geçirdiklerini hem de edebiyat ve kültüre dair yeni bilgiler edindiklerini belirtiyor. Özellikle yerel ve ulusal yazarların katılımıyla gerçekleşen imza günleri, kitapseverler için unutulmaz anılar biriktirme fırsatı sunuyor.

Fuarı ziyaret edenler, organizasyonun geniş kapsamı ve kaliteli etkinliklerinden duydukları memnuniyeti dile getiriyor. Vatandaşlar, bu tür etkinliklerin Kahramanmaraş’ın kültürel dokusuna katkı sağladığını ve kitap sevgisini artırdığını ifade ederek Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine teşekkürlerini iletti.