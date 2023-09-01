Deprem sonrası ‘Yeni Kahramanmaraş’ vizyonu çerçevesinde altyapıdan ulaşıma, üstyapıdan temizliğe tüm alanlarda faaliyetlerini kesintisiz sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarında vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği millet bahçesi, park ve yeşil alanlarda da bakım ve onarım uygulamalarına devam ediyor.

Sorumluluk alanındaki yeşil alanların bakım ve onarımını rutin olarak sürdüren Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyelerinin sorumluluk sahasındaki parklarda gerçekleştirilen temizlik çalışmalarına da destek veriyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler; Onikişubat’ta Binevler Parkı, Çoban Ali (Ali Asiltürk) Parkı ve Sağlıklı Yaşam Parkı’nda çevreye rastgele bırakılan ambalaj ve evsel atıkları toplayarak parkları daha temiz hale getirdi.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, kent estetiğini sağlamak için yeşil alanlarda temizlik uygulamalarının kesintisiz devam ettiği belirtildi.