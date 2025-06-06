Kurban Bayramı’nın ilk gününde Kahramanmaraş’ta Cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Şehrin en işlek noktalarından biri olan ve "şehrin kalbi" olarak nitelendirilen Trabzon Caddesi, bayramın ilk saatlerinden itibaren boş kaldı.

Bayram namazı sonrası evlerinde kurban ibadetini yerine getiren vatandaşlar, genellikle dışarı çıkmamayı tercih edince kent merkezinde alışılmış kalabalık görüntüler yerini sakinliğe bıraktı.

Özellikle normal günlerde yoğun insan ve araç trafiğiyle dikkat çeken Trabzon Caddesi’nde sessizlik hâkimdi.