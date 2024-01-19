Fenerbahçe'de gündem transfer...

Atletico Madrid forması giyen Çağlar Söyüncü, stoper arayışında olan Fenerbahçe'nin transfer gündeminde bir numaralı seçenek.

Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü'nün kiralanması için Atletico Madrid'in inadını kırdı.

Oyuncu tarafıyla günler öncesinden anlaşan Sarı-lacivertliler, kulüpler bazında da büyük aşama kaydetti.

Atletico Madrid'in kararı bekleniyor

Kiralama bedeli ve satın alma opsiyonu üzerine son detaylar üzerine yapılan görüşmeler tamamlandı.

İspanyol ekibi nihai kararını kısa süre içerisinde verecek.

Satın alma opsiyonu yer alacak

Fenerbahçe ile Atletico Madrid arasında Çağlar için yapılacak kiralık sözleşmede satın alma opsiyonunun da yer alacağı kaydedildi.

Çağlar Söyüncü etkisi

Geçtiğimiz haftalarda İstanbul'a gelen ve Fenerbahçe ile gizli bir görüşme yapan Çağlar Söyüncü, kendisine gelen başka teklifler olmasına rağmen Fenerbahçe'de oynamak istediğini Atletico'ya bildirip bu kararında diretti.

Milli stoperin bu kararlılığı transferin önemli etkenlerinden oldu.



Bonucci ve Krunic geldi

Kadrosuna ilk olarak Union Berlin'den Leonardo Bonucci'yi katan Fenerbahçe, Milan'dan Rade Krunic'e de imza attırarak devre arası transfer sezonuna dikkat çeken bir giriş yaptı.

9 maça çıktı

Atletico Madrid'den yıllık 3 milyon euro kazanan Çağlar Söyüncü, İspanyol ekibinin Fenerbahçe ile anlaşması durumunda sarı-lacivertlilerden sezonun geri kalan kısmında 1.5 milyon euro alacak.

27 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'ye transferi için Atletico Madrid ile sarı- lacivertliler arasındaki son pürüzlerin giderilmesini bekliyor.

Leicester City ile sözleşmesinin bitmesinin ardından geçtiğimiz yaz transfer döneminde Atletico Madrid'e imza atan Çağlar Söyüncü, İspanyol ekibinde bu sezon 9 maçta sahaya çıktı.