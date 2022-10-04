Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, ulaşım yatırımlarıyla mahalle yollarında standardı yükseltiyor. Bu kapsamda, Onikişubat’ın kırsal mahallelerinden Çağlayan’da Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler sıcak asfalt çalışmalarını tamamladı. Darlığı sebebiyle ulaşımda sorun teşkil eden ve deforme olduğu için trafik güvenliğini tehlikeye atan toplamda 3 kilometre uzunluğa sahip mahalle yolunun standardı önemli ölçüde artırıldı. Tamamlanan çalışmalarla bölgeden, şehir içi ve şehirlerarası ulaşım daha kolay sağlanabilecek.