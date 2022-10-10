Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, ulaşım yatırımlarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler Çağlayancerit’in iki önemli arterinde çalışmalarını tamamladı. Bir süre önce açılışı gerçekleştirilen ve ilçenin ticaret merkezlerinden Ceviz İşleme ve Paketleme Tesisi’ne giriş-çıkışlar için kullanılan yol, sıcak asfaltla yenilendi.

Aksu Gözü’ne Ulaşım Hamlesi

Kahramanmaraş’ın en önemli doğal mirasları arasında bulunan Aksu Gözü de çalışmaların tamamlandığı bir diğer nokta oldu. Şehrin sembol nehri Aksu kaynağının yer aldığı mesire alanının yanı sıra Küçükcerit ve Helete mahallelerine de direkt bağlanan arter; bölgeye ulaşımı önemli ölçüde kolaylaştıracak. İki arterde toplamda 2 bin 200 ton asfalt ve 2 Milyon TL yatırımla gerçekleşen çalışmalarla; ilçenin ticaret ve turizm merkezlerine ulaşım standardı artırıldı.