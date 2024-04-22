Artan maliyetler ve yaşam şartlarının zorlaşmasıyla birlikte çalışanlar da daha yüksek gelirli işlere yönelmeye başladı. Çalışanların en büyük sorunlarından biri olan yeterli ücret günümüzde işten ayrılmaların temel nedenini oluşturuyor. Durum böyle olunca işveren de çalıştıracak eleman bulamıyor.

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İş performansını etkileyen en önemli unsur da kuşkusuz çalışan mutluluğu. Peki, çalışanların ne kadarı işini seviyor?

Bizde Aksu haber olarak sizler için Vatandaşlara işinizden memnun musunuz sorusunu sorduk.

Kaynak: Hacı Mehmet Akkurt