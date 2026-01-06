Konya’da bir camide kaydedilen görüntüler, kısa sürede sosyal medyada yayılarak geniş yankı uyandırdı. Merkez ilçede bulunan Aziziye Camii’nde çekildiği belirtilen görüntülerde, bir genç kızın cami içerisinde uygunsuz davranışlar sergilediği görüldü. İbadethane ortamına uygun olmayan hareketlerin yer aldığı video, kamuoyunda infiale neden oldu.

Görüntülerin cep telefonu ile kaydedildiği ve ardından sosyal medya hesabı üzerinden paylaşıldığı öğrenildi. Paylaşımda kullanılan ifadelerin de en az görüntüler kadar tepki topladı. Söz konusu paylaşımda yer alan söylemler, birçok kullanıcı tarafından caminin manevi değerlerine ve toplumsal hassasiyetlere aykırı olarak değerlendirildi.

Olayın ardından sosyal medyada çok sayıda kullanıcı duruma sert tepki gösterdi. Vatandaşlar, ibadethanelerin saygı ve huzur mekânları olduğunu vurgulayarak, bu tür davranışların kabul edilemez olduğunu dile getirdi. Paylaşımın kaldırılması ve olayla ilgili gerekli incelemenin yapılması yönünde çağrılar yapıldı.

Yetkililerden konuya ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmazken, olayın hukuki ve idari boyutlarının araştırılması gerektiği yönünde görüşler öne çıktı. Kamuoyunda oluşan hassasiyet, ibadethanelerde saygı sınırlarının korunmasının önemini bir kez daha gündeme getirdi.