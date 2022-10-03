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Program Sonunda Ülke Genelinde Ve İl Genelinde Düzenlenen Yarışmalarda Dereceye Girenlere Ödülleri Protokol Üyeleri Tarafından Takdim Edildi.

Programda Bir Konuşma Yapan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Kadir Dinç Dinleyenlerin Hayran Kaldığı Bir Sohbet Gerçekleştirdi.

Düzenlenen Etkinliğe Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin YASIM, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, Garnizon Komutanı Mehmet Emin Terzioğlu, İl Müftüsü Mustafa Tekin, Cami Ve Din Görevlileri Yoğun Katılım Sağladı.

Bu Kapsamda KSÜ Yunus Emre Kongre Ve Kültür Merkezinde De Bir Etkinlik Düzenlendi.

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