Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkisiyle çok sayıda evin yıkıldığı ya da ağır hasar gördüğü Gölbaşı'nda enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

Yavuz Selim Mahallesi'nde bulunan Kaya Apartmanı ise yapıda hasar gözükmemesine rağmen temelden koparak arkasındaki binaların üstüne devrilmesiyle dikkati çekiyor.

Tek parça halinde yan yatan ve camları dahi kırılmayan yapının Tokat Valiliği İl Özel İdaresi ekiplerince yıkımına başlandı.

Gölbaşı'ndaki çalışmaları koordine eden Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, binanın tehlike arz ettiğini, bu nedenle enkaz kaldırma sürecinin hızlandırıldığını belirtti.

Hatipoğlu, şöyle konuştu:

"Şu an bu binanın yıkımına başladık. Acil yıkımı gerekli binaların yıkımına ve yine molozların ilçe dışındaki alanlara aktarılmasına devam ediyoruz. Gölbaşı ilçemizde bu bina sembol olmuş binalardan biriydi, depremin etkilerini göstermesi bakımından. Burada zemin sıvılaşmasından dolayı çok ciddi bir durum ortaya çıkıyor. Depremin sonuçlarını gösteren binalar da pek çok şekilde gündeme geldi. Onlardan biriydi bu."