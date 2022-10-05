Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehrin muhtelif yerlerinde gerçekleştirdiği yol yenileme çalışmalarıyla mahallelerin ulaşım ağını güçlendirmeyi sürdürüyor. Bu kapsamda Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler, Onikişubat ilçesi Çamlıbel Mahallesi’ne ulaşım sağlayan ve deforme olduğu için ulaşım konforunu ve güvenliğini olumsuz etkileyen 12,5 kilometre uzunluğundaki grup yolunu baştan uca yeniledi. Sathi kaplama uygulamalarıyla yenilenen arterle Çamlıbel Mahallesi’nin ulaşım konforu artırıldı.

Başkan Güngör’e Teşekkür

Çalışmalardan duyduğu memnuniyeti belirten muhtar Adem Avcı, “Özellikle öğrenci servislerinin sık olarak kullandığı grup yolumuz deforme olmuş ve ulaşımda sorun teşkil ediyordu. Durumu Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hayrettin Güngör’e arz ettim. Sağ olsun başkanımız da yolumuzun yenilenmesi için talimat verdi ve mahallemize ulaşım sağlayan grup yolumuz ekipler tarafından yenilendi. Başta Hayrettin Güngör Başkanımız olmak üzere emeği geçen herkese mahallem ve şahsım adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.