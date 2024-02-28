Büyükşehir Belediyesi tarafından Pınarbaşı mevkiinde hayata geçirilen Çamlıca Turizm Tesisleri’nin inşası tamamlandı. Çevre düzenleme ve peyzaj uygulamalarının ardından yeni yatırımın kısa süre içerisinde hizmete alınması planlanıyor.

Yeni Kahramanmaraş’ın imarı ve inşası noktasında alt ve üstyapı yatırımlarını hummalı bir şekilde sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, bir yandan da 6 Şubat depremleri öncesi yapımına başladığı projeleri tamamlamaya devam ediyor.

Bu kapsamda, Dulkadiroğlu ilçesi Pınarbaşı mevkiinde hayata geçirilen Çamlıca Restoran ve Sosyal Tesisi’nin inşası tamamlandı. Toplam 2 bin metrekarelik alan üzerine konumlandırılan tesis; 900 metrekarelik kapalı servis alanına sahip 2 katlı restoran ve kafeterya, oyun grupları, yeşil alan ve sosyal donatılarıyla misafirlerine hizmete hazırlanıyor. İnşası tamamlanan tesiste çevre düzenleme ve peyzaj uygulamalarında da sona gelindi. Doğayla iç içe eşsiz manzarasıyla misafirlerine konfor ve lezzeti aynı anda sunacak tesis, kısa süre içerisinde hizmete açılacak.