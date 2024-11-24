Büyükşehir Belediyesi, olumsuz hava şartları dolayısıyla Canlı Hayvan Borsası’nın 25 Kasım Pazartesi günü hizmete kapalı olacağını duyurdu.

Olumsuz hava şartları nedeniyle meydana gelen aksamaların önüne geçerek herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmaması için yoğun gayretini sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, hava muhalefeti nedeniyle Canlı Hayvan Borsası’nın da 25 Kasım Pazartesi günü hizmete kapalı olacağını duyurdu. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, “Canlı Hayvan Borsası, olumsuz hava şartları nedeniyle 25 Kasım Pazartesi günü hizmete kapalı olacaktır” ifadelerine yer verildi.