Merkez Onikişubat ilçesi Hürriyet Mahallesi’ndeki bir parkta sabah saatlerinde yürüyüş yapan vatandaşlar, yerde hareketsiz yatan birini fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak olay yerinde detaylı inceleme yaptı. Yapılan ilk incelemede, şahsın ateşli silahla yaşamına son verdiği yönünde bulgulara ulaşıldı.

S.N.’nin ölüm haberi yakınlarını yasa boğarken, olay yerinde fenalık geçiren bazı aile fertlerine sağlık ekipleri müdahale etti. Şahsın cenazesi, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için soruşturma başlattı.