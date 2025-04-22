Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde Müstakil bir evde yangın çıktı. Emrah Arıkmert’in evi, prizlerden kaynaklanan yangın nedeniyle tamamen kullanılamaz hale gelirken, ailesi son anda kurtulmayı başardı.

Yangın sırasında işte olan Emrah Arıkmert, olayın ardından evinin tamamen harabeye döndüğünü belirterek yetkililerden destek beklediğini ifade etti. Eşi ve çocuğu, alevlerin hızla yayılmasıyla büyük bir tehlike atlatarak evden son anda çıkmayı başardı. Yangının çıkış sebebi olarak prizlerde meydana gelen elektrik kaçağı üzerinde duruluyor.