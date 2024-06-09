Çay Börek Tatlı İşletmesi, bu anlamlı projeyi hayata geçirirken işletmede çalışan personeller de büyük bir özveriyle çalışıyor. Bu proje için daha da özverili bir şekilde hazırlıklarını sürdüren çalışanlar, 11 Haziran günü tüm müşterilerine en iyi hizmeti sunmak için yoğun bir çaba sarf edecekler.

Projeye vatandaşların yoğun ilgi göstermesi bekleniyor. Kampanya günü işletme, sabah saatlerinden itibaren kapılarını açık tutacak ve gün boyunca elde edilen tüm gelirler Gazze'ye bağışlanacak. İşletme, bu anlamlı projeyle Kahramanmaraş halkının da desteğiyle Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmayı hedefliyor.

Çay Börek Tatlı İşletmesi'nin bu sosyal sorumluluk projesi, Kahramanmaraş'ta büyük takdir topluyor. Vatandaşlar, hem lezzetli ürünler tatmak hem de anlamlı bir destekte bulunmak için işletmeye akın ediyor. İşletme sahibi ve personeli, bu özel gün için yoğun bir şekilde çalışarak hem lezzetli tatlılar hazırlıyor hem de Gazze'ye yardım etmenin gururunu yaşıyor.

Bu sosyal sorumluluk projesi, Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine bir nebze de olsa umut ışığı olmayı amaçlıyor. Kahramanmaraş halkı, bu anlamlı projeye destek vererek Gazze'deki kardeşlerine yardım elini uzatıyor. Çay Börek Tatlı İşletmesi'nin bu örnek davranışı, diğer işletmelere de ilham kaynağı olmayı amaçlayarak dayanışma gücünü artırmayı hedefliyor.

Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilen bu sosyal sorumluluk projesi, Gazze'deki mazlumlar için umut oluyor. Çay Börek Tatlı İşletmesi, elde ettiği tüm gelirleri Gazze'ye bağışlayarak büyük bir duyarlılık örneği sergiliyor. Vatandaşların da yoğun ilgi göstermesi beklenen bu anlamlı kampanya, zulme karşı sessiz kalmayan yüreklerin bir araya gelmesini sağlıyor. Bu özel gün, hem lezzetli tatlılarla hem de yardımlaşma ruhuyla Kahramanmaraş'ta unutulmaz bir anıya dönüşüyor.

Kaynak: Hacı Mehmet Akkurt