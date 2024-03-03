İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde son 4 gündür "aranan şahıslara yönelik" yürütülen "Çember-13" operasyonlarında arama kaydı bulunan 3 bin 765 firarinin yakalandığını bildirdi.

0-5 yıldır aranmakta olan 3 bin 730 şahıs, 5-10 yıldır aranmakta olan 17 şahıs,

10 yıl ve üzeri aranmakta olan 18 şahıs “Çember-13” operasyonlarıyla yakalandı.

Hırsızlıktan 588 şahıs, dolandırıcılıktan 282 şahıs, yağmadan 119 şahıs, adam Öldürmeden 38 şahıs, cinsel Suçlardan 87 şahıs, narkotik suçlarından 678 şahıs, terörden 40 şahıs, Kaçakçılık, Organize 396 şahıs olmak üzere, diğer suçlardan yakalananlarla birlikte toplam 3 bin 765 şahıs yakalandı.