Döviz Kurunun Hızlı Bir Şekilde Tırmanışa Geçmesi Nedeniyle Cep Telefonu Üreticileri, Gerçekleştirdiği Zammı Yeterli Bulmayarak Ürün Fiyatlarını Yeniden Artırdı

Sadece İki Gün Önce Başlangıç Modelinin Fiyatını 38 Bin TL’ye Çıkaran Şirket, Yeni Zamla Birlikte Bu Fiyatı 42 Bin 499 TL’ye Kadar Taşıdı.

Konu İle İlgili Açıklamalarda Bulunan Cep Telefonu Satıcısı Ali Tekiş Fiyatların Afaki Derecede Artmasının En Büyük Sebeplerinden Birinin Döviz Kuru Olduğunu Söyleyerek Vatandaşların Alım Gücünün Düştüğünü Sözlerine Ekledi.