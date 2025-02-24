Tezgahlarda farklı çeşitlerde hurmalar yer alırken, fiyatlar ürün türüne göre değişiklik gösteriyor. Ancak vatandaşlar, geçen yıla kıyasla fiyatların yükselmesinden dolayı şikâyetçi.

Esnaf, döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve ithalat maliyetlerindeki artışın hurma fiyatlarına yansıdığını ifade etti. Buna rağmen Ramazan sofralarının vazgeçilmezi olan hurmaya vatandaşların ilgisinin devam ettiğini belirten esnaf, ilerleyen günlerde talebin daha da artmasını bekliyor.

Hurma, hem iftar sofralarını süsleyen bir lezzet hem de Ramazan ayının simgelerinden biri olarak ön plana çıkıyor. Yükselen fiyatlara rağmen Kahramanmaraş’ta hurma, Ramazan hazırlıklarının vazgeçilmez bir parçası olmaya devam ediyor.